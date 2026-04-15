Music’halte : Taisen, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Music’halte : Taisen Vendredi 24 avril, 13h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T13:00:00+02:00 – 2026-04-24T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T13:00:00+02:00 – 2026-04-24T14:00:00+02:00

Vendredi 24 avril – 13h

Taisen fait partie de cette nouvelle génération qui redéfinit les frontières de la musique instrumentale contemporaine. À mi-chemin entre electro et musique classique, il conjugue ses mondes intérieurs et joue de leur rencontre. Une dimension hybride teintée d’ombre et de lumière.

Taisen découvre le piano à six ans auprès de son père, puis poursuit une formation classique en conservatoire jusqu’à 18 ans. Autodidacte passionné, il explore la guitare, la flûte traversière et le violon, et se tourne rapidement vers l’improvisation et le jazz. Il joue alors comme sideman dans de nombreuses formations, du duo au quintet. À 21 ans, il part vivre à l’étranger et collabore avec des musiciens du monde entier. De retour en France, il se consacre à l’écriture et forme son propre quartet.

En 2018, l’écoute d’un titre de Daft Punk marque un tournant décisif. En quelques mois, synthétiseurs et boîte à rythmes rejoignent son piano. Taisen fusionne alors ses racines classiques avec l’univers électronique, donnant naissance à son premier album Home (2021). La même année, il remporte le BPM Contest à Paris. Deux autres albums suivent en 2022 et 2024. Il joue en juin 2025 en première partie de Jean-Michel Jarre.

Aujourd’hui, Taisen incarne cette nouvelle génération qui repousse les frontières de la musique instrumentale contemporaine. Son dernier EP The Fall Session est sorti en février 2026.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Durée : 1h

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Taisen incarne cette nouvelle génération qui repousse les frontières de la musique instrumentale contemporaine