Musicophotographie, édition #5 L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Musicophotographie, édition #5

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Un voyage artistique où la photo rencontre la musique, une projection d’images fortes, accompagnée d’un univers électronique immersif. Nous donnons la parole aux jeunes talents et photographes confirmés, pour une création libre et accessible à tous. Un moment de partage, d’échange et de découverte… Vivons l’art autrement !

Bout d’essais s’engage à soutenir les artistes photographes, confirmés et jeunes talents, en leur offrant la possibilité de présenter leur travail aussi bien à un large public qu’à un jury composé de photographes reconnus et de professionnels réputés dans le domaine culturel. Entre exigence artistique et vitrine pour la création émergente, notre collectif propose une projection photographique rythmée par l’échange et la découverte, le tout dans une ambiance sonore électronique, assurée par des artistes musiciens présentant leurs créations musicales originales. Notre volonté est de réunir des artistes et de leur offrir des possibilités de rencontres et d’échanges avec le public, de défendre l’idée de partage et d’accessibilité immédiate.

Ce projet est né avec le festival Photographie mon amour présenté par Bout d’essais. Depuis 2019, Musicophotographie c’est 5 appels à candidatures, 250 séries présentées au public, plus de 1 400 personnes assistant aux projections et 8 photographes récompensés.

Exposition Venez découvrir la série RAW de Leïla Bakouche, place de la République à Metz, du 14 au 28 mai 2026.

Projection Rendez-vous samedi 16 mai 2026 à 18h00 à l’Arsenal, salle de l’Esplanade à Metz.Cette année, Musicophotographie rejoint Passages Transfestival. Retrouvez la programmation complète sur le site du festival https://www.passages-transfestival.fr.Tout public

0 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An artistic journey where photography meets music, a projection of powerful images, accompanied by an immersive electronic universe. We give a voice to both young talent and established photographers, for a creative experience that’s free and accessible to all. A moment of sharing, exchange and discovery? Let’s experience art differently!

Bout d’essais is committed to supporting both established and up-and-coming photographic artists, offering them the chance to present their work to a broad public as well as to a jury made up of recognized photographers and cultural professionals. Between high artistic standards and a showcase for emerging creation, our collective offers a photographic projection punctuated by exchange and discovery, all set to an electronic soundscape provided by artist-musicians presenting their original musical creations. Our aim is to bring together artists and offer them the opportunity to meet and exchange with the public, to defend the idea of sharing and immediate accessibility.

This project was born with the festival Photographie mon amour presented by Bout d’essais. Since 2019, Musicophotographie has involved 5 calls for entries, 250 series presented to the public, over 1,400 people attending screenings and 8 award-winning photographers.

Exhibition: Come and discover Leïla Bakouche’s RAW series at Place de la République, Metz, from May 14 to 28, 2026.

Screening: Join us on Saturday, May 16, 2026 at 6:00 pm at l’Arsenal, salle de l’Esplanade in Metz.this year, Musicophotographie joins Passages Transfestival. The full program is available on the festival website: https://www.passages-transfestival.fr.

L’événement Musicophotographie, édition #5 Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ