Musicophotographie L’Arsenal, salle de l’Esplanade Metz Samedi 16 mai, 18h00 Gratuit sur réservation

Projection photographique 2026

Un voyage artistique où la photo rencontre la musique, une projection d’images fortes, accompagnée d’un univers électronique immersif.

Le collectif messin **Bout d’essais** vous invite à la 5ème édition de **Musicophotographie**, une projection photographique mise en musique qui offre l’opportunité aux artistes de présenter leurs œuvres devant le public et un jury de professionnels du secteur culturel.

Entre exigence artistique et découverte de la création émergente, la projection mêle rencontres et exploration artistique. L’expérience est enrichie par une création électronique live assurée par le **musicien PIM du collectif Poesis Sonore**, pour une immersion complète.

La projection est suivie du vote, puis de la remise des prix 2026 du jury et du public, et d’un moment convivial au Karava’bar. Vous pourrez également y découvrir, place de la République, **l’exposition RAW de Leïla Bakouche**, lauréate de l’édition 2022.

**Rendez-vous le samedi 16 mai à 18h à l’Arsenal, salle de l’Esplanade à Metz.**

**Réservez dès à présent vos places gratuitement :** [https://passages-transfestival.mapado.com/](https://passages-transfestival.mapado.com/event/686150-musicophotographie)

_Cet évènement est réalisé cette année en partenariat avec Passages Transfestival, avec le soutien de la Ville de Metz, du Département de la Moselle, de la Cité Musicale-Metz, du musée de la Cour d’Or et de Tirage à part._

_Labellisé éco-évènement Moselle durable._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-16T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T20:00:00.000+02:00

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https://passages-transfestival.mapado.com/event/686150-musicophotographie

L’Arsenal, salle de l’Esplanade 3 av. Ney Metz Nouvelle Ville Metz 57000 Moselle



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