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AGENDA · Laplume

Musik’O’Remparts Laplume

mercredi 5 août 2026 · Laplume

Musik’O’Remparts Laplume

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
LES REMPARTS DE LAPLUME
Ville
47310 Laplume
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Laplume

Musik’O’Remparts

LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Laplume animation présente Los Aguilhones
Laplume animation présente Los Aguilhones   .

LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 16 67  bernard.berthoumieux@orange.fr

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English : Musik’O’Remparts

Laplume Animation presents *Los Aguilhones*

L’événement Musik’O’Remparts Laplume a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen

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