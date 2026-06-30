AGENDA · Laplume
Musik’O’Remparts Laplume
mercredi 19 août 2026 · Laplume
Informations pratiques
Laplume
Musik’O’Remparts
LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19 22:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Laplume animation présente Obo & Mia
Laplume animation présente Obo & Mia .
LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 16 67 bernard.berthoumieux@orange.fr
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English : Musik’O’Remparts
Laplume Animation presents Obo & Mia
L’événement Musik’O’Remparts Laplume a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen
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