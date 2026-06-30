Informations pratiques

Laplume

Musik’O’Remparts

LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Laplume animation présente Obo & Mia

Laplume animation présente Obo & Mia .

LES REMPARTS DE LAPLUME Laplume 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 16 67 bernard.berthoumieux@orange.fr

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English : Musik’O’Remparts

Laplume Animation presents Obo & Mia

L’événement Musik’O’Remparts Laplume a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen