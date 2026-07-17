Visite du clocher de l’église Saint-Barthélemy et vue panoramique, Église Saint-Barthélemy, Laplume

Informations pratiques

Visite du clocher de l’église Saint-Barthélemy et vue panoramique Samedi 19 septembre, 09h00 Église Saint-Barthélemy Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Montée au clocher sous réserve de conditions physique / âge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez le clocher et son toit-terrasse, offrant une vue panoramique sur le village et la campagne environnante.

Une exposition-conférence sera consacrée aux faïences de Moncaut et de Laplume. Des photographies de sites clunisiens seront également présentées.

Une randonnée patrimoniale complétera cette journée de découverte.

À 18h30, concert des Chœurs de l’Auvignon. Participation libre au chapeau.

Église Saint-Barthélemy 1809 Rte d’Agen, 47310 Laplume, France Laplume 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Église composée d’un chevet polygonal orienté, d’une nef de quatre travées cantonnée de chapelles et d’un clocher porche. L’édifice a conservé son devis, daté de 1510-1511, et a été construit par Pierre Saint-Cyr, architecte. L’église possède une tour de clocher carrée à la base et octogonale au sommet, construite sur la face nord. Dans l’angle nord-est, un escalier à vis Saint-Gilles permet d’accéder à une plate-forme, à la base de la partie octogonale et au sommet du clocher, dont la construction a été interrompue par les guerres de Religion. La partie inférieure forme porche couvert par une voûte sur croisée d’ogive, reposant sur des culs de lampe sculptés. Ce porche abrite un portail monumental dont les piédroits et l’arc en tiers-point sont décorés de moulures qui se pénêtrent au sommet. Cette décoration est complétée par un gâble élancé, orné de crochets et recoupé, dans sa hauteur, par deux bandeaux moulurés. Au-dessus du meneau, le tympan est orné d’une niche avec dais sculpté, mais dont la statue a disparu. Sur les colonnes rondes de la nef se remarquent, à la naissance des arcs diagonaux, des bagues décorées de sculptures : anges, démons, animaux hybrides mêlés à un cycle infernal ou céleste. A côté de la sirène traditionnelle se voient des têtes d’hommes sur des corps de griffons ou des têtes d’animaux sur des corps humains. Des sculptures analogues existent à l’extérieur sur la tour du clocher.

Visite du clocher et de son toit-terrasse avec vue panoramique sur le village et campagne environnante

©laurencePerret