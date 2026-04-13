Musique à Pont-Rouge I Barlovento Sur, Place de Pont-Rouge, Genève

Musique à Pont-Rouge I Barlovento Sur Mercredi 2 septembre, 18h30 Place de Pont-Rouge

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T18:30:00+02:00 – 2026-09-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-02T18:30:00+02:00 – 2026-09-02T19:30:00+02:00

Lancy en été

Tout public

Durée : 1h

Barlovento Sur est un groupe dédié à la diffusion de la musique latino-américaine sur la scène culturelle européenne. Basé à Genève, ses membres sont originaires du Chili, d’Argentine et du Portugal, et proposent une musique née d’un mélange spontané entre les rythmes traditionnels d’Amérique latine et les sonorités des musiques contemporaines. Fondé en 2015 par Josefa Ibarra (voix et bombo) et Jorge Pacheco (voix et guitare), le projet a grandi et trouvé de nouvelles couleurs en devenant un quatuor avec l’arrivée de la violoniste Luisina Rábago et de la violoncelliste Beatriz Raimundo. Imprégné de l’esthétique du new latin folk, le groupe associe la pulsation des percussions traditionnelles à des harmonies ouvertes, entrelace le lyrisme des cordes à la force des voix qui chantent notre histoire commune et l’avenir qu’ils imaginent pour le monde.

https://www.youtube.com/watch?v=AW02K2NZo9w

Musique à Pont-Rouge et l’association FA-MI

La Ville de Lancy soutient l’association FA-MI pour la programmation musicale de Pont-Rouge avec son camion-scène itinérant, le « 20 mille lieux ». Inventé en 2021 par Guillaume Pidancet, Iris Barbey et Tom Mendy, pour faire circuler la culture dans les communes genevoises, la culture s’offre ainsi aux lancéennes et lancéens en s’invitant prés de chez eux avec une programmation résolument locale.

Distribution

Voix et bombo : Josefa Ibarra

Voix et guitare : Jorge Pacheco

Violoniste : Luisina Rábago

Violoncelliste : Beatriz Raimundo

Place de Pont-Rouge Lancy Pont-Rouge Genève 1212 Petit-Lancy Genève [{« data »: {« author »: « Barlovento Sur », « cache_age »: 86400, « description »: « Recorded live at the « Studio des forces motrices » nGeneva, SwitzerlandnSeptember 2022nnComposer : Lorenzo BarcelatannBarlovento Sur : nJosefa Ibarra – voice and bombonJorge Pacheco – voice and guitarnBeatriz Raimundo – cellonLuisina Ru00e1bago – violinnnMixing and mastering : David Weber nnListen to Barlovento Sur in Spotify : https://open.spotify.com/artist/6SM2HUVZ73fznk9pc8v7AunnFollownInstagram https://www.instagram.com/barloventosur/nFacebook https://www.facebook.com/barloventosurnnSuscribe : nYoutube @barloventosur », « type »: « video », « title »: « Barlovento Sur – El cascabel », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/AW02K2NZo9w/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=AW02K2NZo9w », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCA2fzGxX6AutnCI9wyi_cCw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Concert I Latin Folk Contemporain

Isaline Rog