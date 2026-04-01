Musique à Portée Celles-sur-Belle
Musique à Portée Celles-sur-Belle jeudi 30 avril 2026.
Celles-sur-Belle
Musique à Portée
Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Au programme
La Pause Musicale entre Sciences et Musique par L’Écarquilleur d’oreilles
Avec
• Thomas Becking, conteur de science
• Tomoko Katsura, violon
• Guillaume Grosbard, violoncelle
Programme de la journée
• 10h30 12h30 rencontres musicales au collège François Albert.
• 13h45 15h15 rencontres dans trois classes de primaires de Celles.
• 15h30 rencontre musicale à l’EHPAD Les Chanterelles.
• 18h30 Concert à l’Abbaye Royale, ouvert à tous participation libre .
Abbaye Royale Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 48 97 10 infotourismecellessurbelle@orange.fr
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English : Musique à Portée
L’événement Musique à Portée Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays Mellois
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