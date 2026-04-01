Celles-sur-Belle

Musique à Portée

Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Au programme

La Pause Musicale entre Sciences et Musique par L’Écarquilleur d’oreilles

Avec

• Thomas Becking, conteur de science

• Tomoko Katsura, violon

• Guillaume Grosbard, violoncelle

Programme de la journée

• 10h30 12h30 rencontres musicales au collège François Albert.

• 13h45 15h15 rencontres dans trois classes de primaires de Celles.

• 15h30 rencontre musicale à l’EHPAD Les Chanterelles.

• 18h30 Concert à l’Abbaye Royale, ouvert à tous participation libre .

Abbaye Royale Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 48 97 10 infotourismecellessurbelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musique à Portée

L’événement Musique à Portée Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays Mellois