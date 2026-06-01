Musique Actuelle Pontigny
Musique Actuelle Pontigny samedi 13 juin 2026.
Pontigny
Musique Actuelle
Sous la Halle Pontigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert proposé par l’Atelier Jazz de Chablis, Musiques Actuelles de Pontigny et du Périscolaire de Pontigny. Buvette sur place. .
Sous la Halle Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 09 99 96 ecole.musiquedanse@3cvt.fr
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English : Musique Actuelle
L’événement Musique Actuelle Pontigny a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois