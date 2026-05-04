Musique ancienne et danse baroque INJA-Louis Braille Paris

La danse baroque :

Venez découvrir un art de vivre, caractérisé par ses mouvements gracieux et ses pas élaborés, mêlant élégance, discipline et raffinement !

Programme détaillé à venir.

Accompagnés par les élèves du département de musique ancienne, du conservatoire Erik Satie, Ana Yepes et ses classes de danse baroque vous invitent à un concert dansé !

Le lundi 01 juin 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-01T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T19:30:00+02:00_2026-06-01T20:30:00+02:00

INJA-Louis Braille 56 boulevard des Invalides 75007 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1u47Gzrso8pA-YWMVK6Uqo5I2k2a1lBbytsDDlTxzBCRfjg/viewform?usp=publish-editor dac-cma7communication@paris.fr



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