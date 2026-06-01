Musique ancienne | L’aventure baroque d’un rhinocéros, Conservatoire de Nantes, Nantes

Musique ancienne | L’aventure baroque d’un rhinocéros Samedi 20 juin, 16h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, réservation en ligne conseillée (clic « Site web »)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

1 rhinocéros, 2 enfants, 5 pays explorés lors d’un voyage extraordinaire dans l’Europe baroque.

À partir d’événements historiques marquants ou insolites, les élèves du département de musique ancienne du Conservatoire de Nantes vous font découvrir les musiques, l’art et les cultures de l’Europe baroque.

Venez découvrir l’étrange extraordinaire voyage de Clara, le rhinocéros, dans un spectacle créé par et avec la participation des élèves du département de musique ancienne du Conservatoire de Nantes, en collaboration avec le cursus voix et l’orchestre à cordes du deuxième cycle.

Enseignants : Jean-David Burki, Pascale Garcia, Michel Bourcier, Laure Vovart, Léonor Leprêtre, François Girard.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/musique-ancienne-laventure-baroque-dun-rhinoceros »}]

À partir d’événements historiques marquants ou insolites, les élèves du département de musique ancienne vous font découvrir les musiques, l’art et les cultures de l’Europe baroque. scenes_creatives