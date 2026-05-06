Musique au Temple Temple protestant Saintes

Saintes

Musique au Temple

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Les amis des temples proposent un concert. Par Cédric Burgelin, organiste titu¬laire cathédrale Saint-Pierre. Les composi¬teurs-organistes César Franck et Charles Tournemire composent pour le piano.

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Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 46 23

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English :

Les amis des temples offer a concert. By Cédric Burgelin, titular organist at Saint-Pierre Cathedral. Composer-organists César Franck and Charles Tournemire compose for piano.

L’événement Musique au Temple Saintes a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge