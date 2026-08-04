Musique Aude Barbara, 30 ans déjà Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Aude Barbara, 30 ans déjà

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:30:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Aude entre en scène… et Barbara renaît.

Dans un jeu de miroirs troublant, la voix, les gestes, l’âme se confondent. Portée par des souvenirs intimes, elle fait vibrer chaque chanson avec une vérité saisissante. Les confidences de Roland Romanelli compagnon de Barbara durant 20 ans éclairent ce voyage

entre ombre et lumière.

Et soudain, le doute s’installe qui chante vraiment ce soir ?

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Aude Barbara, 30 ans déjà

L’événement Musique Aude Barbara, 30 ans déjà Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie