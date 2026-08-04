Musique Bilal Hassani, Bonsoir Tour Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Bilal Hassani, Bonsoir Tour

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:30:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Bilal Hassani, 26 ans, auteur-compositeur, interprète, comédien et producteur, partage son quotidien avec plus de 3 millions de fans fidèles à travers le monde. Il est le symbole d’une nouvelle génération et porte haut les valeurs de tolérance, d’acceptation, d’amour de soi et de respect pour tous et toutes.

Passionné par la musique, Bilal Hassani débute sa carrière artistique en participant à l’émission The Voice Kids en 2015, puis en publiant des reprises sur sa chaîne YouTube. Il rassemble rapidement une large communauté avec laquelle il partage son quotidien, en portant haut les valeurs de tolérance, de respect et d’acceptation de soi. En 2019, il représente la France à l’Eurovision avec la chanson Roi, un hymne à l’acceptation de soi coécrit avec le groupe de pop Madame Monsieur. La même année, il sort son premier album Kingdom et remporte le NRJ Music Award de la Révélation francophone de l’année, ainsi qu’un Olympia Award pour sa première tournée.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Bilal Hassani, Bonsoir Tour

L’événement Musique Bilal Hassani, Bonsoir Tour Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie