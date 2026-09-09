Musique classique – La toile chante le piano peint – Jeudis de la chapelle, Chapelle Saint-Julien Sainte-Anne, Le Pouliguen

Informations pratiques

Musique classique – La toile chante le piano peint – Jeudis de la chapelle Jeudi 22 octobre, 20h30 Chapelle Saint-Julien Sainte-Anne Loire-Atlantique

10, 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T22:00:00+02:00

Performance musicale & peinture en direct. Exposition des œuvres d’Alain de Gremillet, artiste peintre & Grégoire Humbert au piano. Une création en temps réel où geste musical et geste pictural sont en communion. La peinture se construit sous les yeux du public, portée par une improvisation au piano. Le processus est filmé et projeté, offrant une immersion dans l’acte de création. Artiste peintre évoluant dans le domaine de l’abstraction, Alain est installé en Loire-Atlantique depuis 2007 et originaire de Nancy. Une expérience artistique immersive et poétique, où la musique devient couleur, où le geste devient mélodie, et où chaque instant donne naissance à une œuvre unique.

Placement libre. Places assises.

Tout public à partir de 10 ans.

**Ouverture de la billetterie à compter du samedi 5 septembre. **

***En vente dans les différents bureaux de La Baule – Presqu’île de Guérande Tourisme, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou sur notre site internet. ***

Billet non échangeable et non remboursable.

Performance musicale & peinture en direct. Exposition des œuvres d’Alain de Gremillet, artiste peintre & Grégoire Humbert au piano. Une création en temps réel où geste musical et geste pictural sont en communion. Tout public à partir de 10 ans.

Chapelle Saint-Julien Sainte-Anne 6 rue François Bougouin, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}]

Performance musicale & peinture en direct. Exposition des œuvres d’Alain de Gremillet, artiste peintre & Grégoire Humbert au piano. Culture Famille