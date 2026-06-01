Musique Classique pour Tous, Hôtel Particulier Thomas de Montval, Toulouse

Musique Classique pour Tous Dimanche 21 juin, 11h00, 15h00 Hôtel Particulier Thomas de Montval Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Surtout de la musique classique, mais pas que …

Au piano, violon, violoncelle ou encore flûte traversière …

En solo, duo ou trio …

Un concert de 45 minutes à 11 heures, dédié aux enfants, avec des oeuvres courtes et accessibles à tous

Un concert à 15 heures, interprété par les enfants

A partir de 16 heures, musique en continu ou presque, jusqu’à 22h

Hôtel Particulier Thomas de Montval 22 rue Croix Baragnon, 31000 TOULOUSE Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0666326687 http://www.passerelles-musiques.fr https://www.facebook.com/passerellesmusiques Hôtel Particulier Thomas de Montval, bâti au tout début du XXème siècle dans le cœur historique de Toulouse, dans un style néorenaissant Métro, station Carmes ou Esquirol.

Parking Saint-Etienne, Carmes ou Esquirol

Rue piétonne

Surtout de la musique classique, mais pas que …

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