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Musique Classique pour Tous, Hôtel Particulier Thomas de Montval, Toulouse

Musique Classique pour Tous, Hôtel Particulier Thomas de Montval, Toulouse

Musique Classique pour Tous, Hôtel Particulier Thomas de Montval, Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Hôtel Particulier Thomas de Montval

Adresse : 22 rue Croix Baragnon, 31000 TOULOUSE

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Musique Classique pour Tous Dimanche 21 juin, 11h00, 15h00 Hôtel Particulier Thomas de Montval Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Surtout de la musique classique, mais pas que …
Au piano, violon, violoncelle ou encore flûte traversière …
En solo, duo ou trio …
Un concert de 45 minutes à 11 heures, dédié aux enfants, avec des oeuvres courtes et accessibles à tous
Un concert à 15 heures, interprété par les enfants
A partir de 16 heures, musique en continu ou presque, jusqu’à 22h

Hôtel Particulier Thomas de Montval 22 rue Croix Baragnon, 31000 TOULOUSE Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0666326687 http://www.passerelles-musiques.fr https://www.facebook.com/passerellesmusiques Hôtel Particulier Thomas de Montval, bâti au tout début du XXème siècle dans le cœur historique de Toulouse, dans un style néorenaissant Métro, station Carmes ou Esquirol.
Parking Saint-Etienne, Carmes ou Esquirol
Rue piétonne
Surtout de la musique classique, mais pas que …

©Passerelles Musiques

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