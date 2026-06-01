Musique Classique pour Tous, Hôtel Particulier Thomas de Montval, Toulouse
Musique Classique pour Tous, Hôtel Particulier Thomas de Montval, Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Musique Classique pour Tous Dimanche 21 juin, 11h00, 15h00 Hôtel Particulier Thomas de Montval Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Surtout de la musique classique, mais pas que …
Au piano, violon, violoncelle ou encore flûte traversière …
En solo, duo ou trio …
Un concert de 45 minutes à 11 heures, dédié aux enfants, avec des oeuvres courtes et accessibles à tous
Un concert à 15 heures, interprété par les enfants
A partir de 16 heures, musique en continu ou presque, jusqu’à 22h
Hôtel Particulier Thomas de Montval 22 rue Croix Baragnon, 31000 TOULOUSE Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0666326687 http://www.passerelles-musiques.fr https://www.facebook.com/passerellesmusiques Hôtel Particulier Thomas de Montval, bâti au tout début du XXème siècle dans le cœur historique de Toulouse, dans un style néorenaissant Métro, station Carmes ou Esquirol.
Parking Saint-Etienne, Carmes ou Esquirol
Rue piétonne
Surtout de la musique classique, mais pas que …
©Passerelles Musiques
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- SAINT-CYP EN FÊTE Toulouse 1 juin 2026
- SACREE SOIREE LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse. 1 juin 2026
- Brasserie Caporal, Brasserie Caporal, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Mon Précieux… « Le vase à thériaque de la pharmacie des Jésuites », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026