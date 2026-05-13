Musique dans la file : Klar-Wetter, trio électro-jazz, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg

Musique dans la file : Klar-Wetter, trio électro-jazz Samedi 23 mai, 21h00 Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Musique dans la file : Klar-Wetter, trio électro-jazz

Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration 2 Avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985153 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-tomi-ungerer La collection du musée a été créée en 1975. Elle a été enrichie par plusieurs donations de Tomi Ungerer (la dernière en 2008). Elle compte aujourd’hui 14.000 dessins de Tomi Ungerer, 3.500 jouets de sa collection, 1.600 dessins d’autres illustrateurs, ainsi qu’une bibliothèque. Tramway Station Place de la République-Musée Tomi Ungerer

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