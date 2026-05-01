Musique de l’eau vive Maison Vaulabelle Châtel-Censoir

Châtel-Censoir

Musique de l’eau vive

Maison Vaulabelle 10 rue Vaulabelle Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Lecture à 3 voix de textes de Laurent Fassin par Annie-Paule Thorel, Philippe Berling et l’auteur. Bande son Pierre Ragu/Peinture Benoît de Roux. .

Maison Vaulabelle 10 rue Vaulabelle Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 20 97 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musique de l’eau vive

L’événement Musique de l’eau vive Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Grand Vézelay