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Musique de l’eau vive Maison Vaulabelle Châtel-Censoir

Musique de l’eau vive Maison Vaulabelle Châtel-Censoir samedi 16 mai 2026.

Lieu : Maison Vaulabelle

Adresse : 10 rue Vaulabelle

Ville : 89660 Châtel-Censoir

Département : Yonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Châtel-Censoir

Musique de l’eau vive

Maison Vaulabelle 10 rue Vaulabelle Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Lecture à 3 voix de textes de Laurent Fassin par Annie-Paule Thorel, Philippe Berling et l’auteur. Bande son Pierre Ragu/Peinture Benoît de Roux.   .

Maison Vaulabelle 10 rue Vaulabelle Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 20 97 13 

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English : Musique de l’eau vive

L’événement Musique de l’eau vive Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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