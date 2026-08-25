Informations pratiques

Auray

Musique et arts numériques La tête Mi-Pneu Mi-Punk

Place du Golhérez Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 15:00:00

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-07

​“LA TÊTE Mi-Pneu Mi-Punk”, c’est un tour de chant dont l’interprète est une marionnette techno-bricolée qui parle et interagit en live avec le public. Créature bruyante, irrévérencieuse et mélomane, LA TÊTE s’est pointée sans crier gare dans la vie de la compagnie La Boîte à sel et a immédiatement exigé que le prolifique auteur-compositeur Kim Giani lui écrive des chansons sur mesure pour un récital qui risque d’être aussi explosif que son tempérament.

Sur scène, elle est accompagnée par ses choristes 9 bouches géantes aussi bruyantes que pétulantes, et par Cécé sa régisseuse qui tente de suivre le rythme tourbillonnant de ce facétieux groupe musical du troisième type !

Mi-Pneu Mi-Punk, c’est un format musical étonnant, drôle et participatif. Saura-t-elle vous faire chavirer avec ses tubes La nature , J’veux pas faire des trucs , Sushi , Vitry Voltage ou Carrément disco ?

(…) une technologie bricolée qui sait préserver toute l’humanité du propos. Théâtre(s) Printemps 2026

“LA TÊTE Mi-Pneu Mi-Punk” est la nouvelle création de la compagnie La Boîte à sel, déjà accueillie au Centre Culturel Athéna avec les spectacles Block (saison 20-21) et Track (saison 23-24).

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Musique et arts numériques La tête Mi-Pneu Mi-Punk Auray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon