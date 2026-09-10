Musique et Danse à l’Hôtel Maleteste, Hôtel Maleteste, Dijon

Informations pratiques

Musique et Danse à l’Hôtel Maleteste 19 et 20 septembre Hôtel Maleteste Côte-d’Or

Participation pour la rémunération des artistes à la discrétion de chacun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bienvenue à l’Hôtel Maleteste !

À l’occasion de la 43ème édition des Journées européennes du Patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, nous ouvrons nos portes de 14h à 18h. Durant les deux journées du Patrimoine, Histoire, Musique et Danse se superposent et se succèdent dans ce lieu qui fut au XVIIème siècle l’un des plus prestigieux salon de musique de province de France.

Venir chanter et danser, c’est s’inscrire dans la continuité !

Pour le dimanche, nous vous proposons des animations Musique et Danse ! À partir de 13h30, 14h30 et 15h30, initiations au Tango de Claire Simon et Thomas Poucet

Vous pourrez poursuivre à 14h00, 15h00 et 16h00 avec des petits concerts interprétés par l’ensemble Passeggiata !

Hôtel Maleteste 7 rue Hernoux, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 30 47 11 http://www.lesamisdu7.com/site/ https://www.facebook.com/lesAmisdu7hotelMaleteste/ Cet hôtel a abrité aux XVIe et XVIIe siècles l’un des plus prestigieux salons de musique de France, à propos duquel le Prince de Condé écrivait au Roi de France un soir de septembre 1679 : « Que faire à Dijon ? On va là où il faut être et donc chez monsieur Maleteste. Il y a un concert admirable chez monsieur Maleteste, dit Malatête, conseiller au Parlement, d’un mérite extraordinaire… C’est un concert italien qu’il établit chez lui depuis longtemps. Il est admirable et peu de personnes en France l’emportent sur ces illustres musiciens ».

À noter que la thématique de cette année, « Un Patrimoine pour Tous », s’inscrit dans le destin culturel de l’hôtel Maleteste, géré par les Amis du 7. Cette association créée en 2006 a pour but d’organiser des animations artistiques culturelles afin de contribuer à la mise en valeur et à la conservation de l’hôtel Maleteste, à la découverte de sa cour, de son jardin, de sa bibliothèque classée Monument historique depuis 1924 et de ses salons. Elle souhaite ainsi faire vivre ce lieu pour le plaisir de tous. Bus, parking, tramway

Bienvenue à l »Hôtel Maleteste

© Roxanne Gauthier