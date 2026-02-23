Musique et danse !, Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle, Boulogne-Billancourt

Musique et danse ! Samedi 23 mai, 19h30 Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Vivez la Nuit européenne des musées au rythme des concerts et de la performance de danse organisés en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt.

Dans le jardin et la cour du musée, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle 14 Rue de l’Abreuvoir, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0155186901 https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/culture/musees/musee-paul-belmondo Inspirée des cabinets de curiosités du XVIIIe siècle, la muséographie offre au visiteur un univers sobre et majestueux, mais aussi une ambiance très intimiste, à travers les réserves visitables qui témoignent du travail préparatoire de l’artiste. Créée grâce au soutien de la Fondation Aéroports de Paris, la galerie tactile permet également d’appréhender les œuvres non plus seulement avec le regard, mais aussi avec la main, et de ressentir au plus près le geste du sculpteur. Le parcours de visite permet également de découvrir l’espace de travail de Paul Belmondo, reconstitué à partir de son atelier de Montparnasse, tandis que le jardin et la cour d’honneur accueillent des œuvres de l’artiste (dont deux bronzes ont pu être installés grâce aux dons de particuliers) et d’autres sculpteurs de son époque, ainsi que des expositions temporaires. Accès Métro: ligne10 (station Boulogne-Jean-Jaurès) Accès Bus : ligne 123 ( arrêt : Eglise Notre-Dame) Sub Boulogne Nord, arrêt : Parc Edmond- de- Rothschild

Concert et performance de danse par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt

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