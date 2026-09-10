Musique et streaming : qui gagne quoi ?, Bibliothèque Antipode, Rennes

Informations pratiques

Musique et streaming : qui gagne quoi ? Samedi 24 octobre, 10h00 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr

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