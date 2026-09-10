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Musique et streaming : qui gagne quoi ?, Bibliothèque Antipode, Rennes

samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes

Musique et streaming : qui gagne quoi ?, Bibliothèque Antipode, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Antipode
Adresse
75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Musique et streaming : qui gagne quoi ? Samedi 24 octobre, 10h00 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr
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