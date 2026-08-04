Musique Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit Live en Concert Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit Live en Concert

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 20:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

Les Hobbit arrivent! Découvrez Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et les Anneaux de pouvoir en concert, présenté par une star invitée des films ! Plongez dans l’univers musical unique de J.R.R. Tolkien. Tolkien dans un concert exceptionnel avec des solistes de renommée internationale, la voix du légendaire interprète de Saroumane, Sir Christopher Lee, et l’Orchestre et le Chœur de la Comté des sonorités menaçantes du Mordor et des attaques stridentes des Cavaliers Noirs aux mélodies envoûtantes des Elfes.

Profitez de l’unique série de concerts de musique de film au monde avec un invité de marque des films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Il interprétera les plus belles musiques du Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir Le Concert et se prêtera à une photo souvenir gratuite si vous achetez vos billets dès aujourd’hui !

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit Live en Concert

L’événement Musique Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit Live en Concert Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie