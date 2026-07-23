Musique Mathias Lévy Chant Song Charleville-Mézières

Informations pratiques

Charleville-Mézières

Musique Mathias Lévy Chant Song

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15

fin : 2027-04-15

Date(s) :

2027-04-15

Fasciné par la simplicité apparente de la mélodie, sa charge émotionnelle et son ancrage dans la mémoire collective, Mathias Lévy la place au cœur de sa création pour façonner un nouveau répertoire.Autour de la voix, il compose une musique profonde qui touche à notre corde sensible. Un dialogue permanent s’installe, quête d’équilibre entre cordes et voix, entre le souffle du chant et celui de l’accordéon. S’y mêlent les mots de poètes comme Prévert ou Cendrars, la joie de l’improvisation collective et de la liberté.”Avec Chant Song, on tient l’un des meilleurs albums de jazz de 2025.” Télérama (TTTT)Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2026En partenariat avec Charleville Action Jazz 1h15

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Fascinated by the melody’s apparent simplicity, its emotional power, and its deep roots in the collective memory, Mathias Lévy places it at the heart of his creative work to shape a new repertoire. Centered around the voice, he composes profound music that strikes a chord within us. A constant dialogue unfolds—a delicate balance between strings and voice, between the breath of the singing and that of the accompaniment. Blended into this are the words of poets like Prévert and Cendrars, along with the joy of collective improvisation and freedom. With *Chant Song*, we have one of the best jazz albums of 2025. ? Télérama (TTTT) Grand Prix of the Charles Cros Academy 2026 In partnership with Charleville Action Jazz 1h15

L’événement Musique Mathias Lévy Chant Song Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme