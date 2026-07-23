Musique Mathias Lévy Chant Song Charleville-Mézières
jeudi 15 avril 2027 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Musique Mathias Lévy Chant Song
Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-15
fin : 2027-04-15
Date(s) :
2027-04-15
Fasciné par la simplicité apparente de la mélodie, sa charge émotionnelle et son ancrage dans la mémoire collective, Mathias Lévy la place au cœur de sa création pour façonner un nouveau répertoire.Autour de la voix, il compose une musique profonde qui touche à notre corde sensible. Un dialogue permanent s’installe, quête d’équilibre entre cordes et voix, entre le souffle du chant et celui de l’accordéon. S’y mêlent les mots de poètes comme Prévert ou Cendrars, la joie de l’improvisation collective et de la liberté.”Avec Chant Song, on tient l’un des meilleurs albums de jazz de 2025.” Télérama (TTTT)Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2026En partenariat avec Charleville Action Jazz 1h15
.
Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fascinated by the melody’s apparent simplicity, its emotional power, and its deep roots in the collective memory, Mathias Lévy places it at the heart of his creative work to shape a new repertoire. Centered around the voice, he composes profound music that strikes a chord within us. A constant dialogue unfolds—a delicate balance between strings and voice, between the breath of the singing and that of the accompaniment. Blended into this are the words of poets like Prévert and Cendrars, along with the joy of collective improvisation and freedom. With *Chant Song*, we have one of the best jazz albums of 2025. ? Télérama (TTTT) Grand Prix of the Charles Cros Academy 2026 In partnership with Charleville Action Jazz 1h15
L’événement Musique Mathias Lévy Chant Song Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Charleville-Mézières (Ardennes)
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 3 août 2026
- Atelier Peinture sur verre l’art du vitrail Charleville-Mézières 7 août 2026
- Rallye Nature, Port du Mont-Olympe, Charleville-Mézières 7 août 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 9 août 2026
- Marché des Producteurs de Pays sur la place Ducale Charleville-Mézières 14 août 2026