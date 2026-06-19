Musique Mittel Orchestra rue du Colonel Cazal Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Musique Mittel Orchestra

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11 17:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture Juive.

Cinq amis arpentent les chemins de l’odyssée musicale Klezmer, cette musique de l’âme issue de la tradition juive d’Europe de l’Est.

À travers son répertoire envoûtant, il la réinvente pour en faire une mélancolie festive située au carrefour de la tradition yiddish, du jazz, du dub et du rock progressif.

Quelque part entre Odessa et Brooklyn, l’univers musical du groupe se veut à la fois festif et contemplatif, mais surtout profondément universel.Tout public

10 .

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

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English :

As part of the European Days of Jewish Culture.

Five friends set out on a musical odyssey through Klezmer—this soulful music rooted in the Jewish tradition of Eastern Europe.

Through their captivating repertoire, they reinvent it, transforming it into a festive melancholy situated at the crossroads of Yiddish tradition, jazz, dub, and progressive rock.

Somewhere between Odessa and Brooklyn, the band’s musical universe aims to be both festive and contemplative, but above all, deeply universal.

L’événement Musique Mittel Orchestra Sarreguemines a été mis à jour le 2026-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES