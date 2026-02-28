[Musique] Mon Starmania

Casino de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Sur scène, une troupe de 8 artistes chanteurs et danseurs entoure la mythique Serveuse Automate d’origine, Fabienne Thibeault, pour un moment intense et émouvant.

Des artistes du cabaret dieppois La Sirène à Barbe participeront également à l’enchantement de cette soirée exceptionnelle.

Un spectacle puissant, nostalgique et spectaculaire, pour (re)vivre la légende Starmania ✨ .

Casino de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 87 23 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Musique] Mon Starmania

L’événement [Musique] Mon Starmania Dieppe a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie