[Musique] Mon Starmania Dieppe
[Musique] Mon Starmania Dieppe samedi 18 avril 2026.
[Musique] Mon Starmania
Casino de Dieppe Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Sur scène, une troupe de 8 artistes chanteurs et danseurs entoure la mythique Serveuse Automate d’origine, Fabienne Thibeault, pour un moment intense et émouvant.
Des artistes du cabaret dieppois La Sirène à Barbe participeront également à l’enchantement de cette soirée exceptionnelle.
Un spectacle puissant, nostalgique et spectaculaire, pour (re)vivre la légende Starmania ✨ .
Casino de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 87 23 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Musique] Mon Starmania
L’événement [Musique] Mon Starmania Dieppe a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie