Musique Pasion de Buena Vista Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Musique Pasion de Buena Vista

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:30:00

fin : 2027-02-04 22:30:00

Date(s) :

2027-02-04

Le souffle de Cuba, l’énergie de La Havane.

Pasión de Buena Vista met en lumière toute la richesse de la musique cubaine ainsi que ses danses emblématiques la rumba, le mambo, le cha cha cha et la salsa. Le spectacle fait revivre les chansons traditionnelles et rassemble autour de titres légendaires, connus de tous Bésame Mucho, Hasta Siempre Comandante, Guantanamera, Quizás, quizás, ou encore Chan Chan du grand Compay Segundo.

Entre rythmes envoûtants, élégance des chorégraphies et mélodies inoubliables, c’est une véritable immersion au coeur des nuits cubaines.

Le Buena Vista Band est formé de chanteurs aux voix uniques et de musiciens talentueux venus tout droit de Cuba. La formation de danse El Grupo de Bailar quant à elle est composée d’extraordinaires danseurs, qui ont prouvé leur talent à La Havane. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Musique Pasion de Buena Vista

L’événement Musique Pasion de Buena Vista Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon