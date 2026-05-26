Musique Pasion de Buena Vista Théâtre Olympia Arcachon
Musique Pasion de Buena Vista Théâtre Olympia Arcachon jeudi 4 février 2027.
Arcachon
Musique Pasion de Buena Vista
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 20:30:00
fin : 2027-02-04 22:30:00
Date(s) :
2027-02-04
Le souffle de Cuba, l’énergie de La Havane.
Pasión de Buena Vista met en lumière toute la richesse de la musique cubaine ainsi que ses danses emblématiques la rumba, le mambo, le cha cha cha et la salsa. Le spectacle fait revivre les chansons traditionnelles et rassemble autour de titres légendaires, connus de tous Bésame Mucho, Hasta Siempre Comandante, Guantanamera, Quizás, quizás, ou encore Chan Chan du grand Compay Segundo.
Entre rythmes envoûtants, élégance des chorégraphies et mélodies inoubliables, c’est une véritable immersion au coeur des nuits cubaines.
Le Buena Vista Band est formé de chanteurs aux voix uniques et de musiciens talentueux venus tout droit de Cuba. La formation de danse El Grupo de Bailar quant à elle est composée d’extraordinaires danseurs, qui ont prouvé leur talent à La Havane. .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musique Pasion de Buena Vista
L’événement Musique Pasion de Buena Vista Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon
À voir aussi à Arcachon (Gironde)
- Don de sang Salle du tir au vol Arcachon 26 mai 2026
- Jumping des Sables Centre équestre d’Arcachon Arcachon 28 mai 2026
- Pique-nique de quartier Arcachon 29 mai 2026
- Derby sur la plage Pereire Arcachon 30 mai 2026
- Jeu de piste géant Lupin dans la ville Arcachon 30 mai 2026