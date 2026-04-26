Musique percussions archéologiques Sélestat
samedi 3 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Musique percussions archéologiques
Centre-ville Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Composée de batteurs professionnels, la Team Pulse vous entraîne dans une déambulation sonore et participative où objets et matériel de recherche donnent le rythme !
Et si les outils des archéologues ne leur servaient pas qu’à explorer la terre ? Composée de batteurs professionnels, la Team Pulse vous entraîne dans une déambulation sonore et participative où objets et matériel de recherche donnent le rythme !
De la place du Dr Maurice Kubler au square Ehm.
Dans le cadre de la programmation des 20 ans d’Archéologie Alsace. 0 .
Centre-ville Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 58 55 34 mediation@archeologie.alsace
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English :
Made up of professional drummers, Team Pulse takes you on an interactive musical journey where objects and experimental equipment set the rhythm!
L’événement Musique percussions archéologiques Sélestat a été mis à jour le 2026-06-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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