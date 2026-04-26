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AGENDA · Sélestat

Musique percussions archéologiques Sélestat

samedi 3 octobre 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Centre-ville
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Musique percussions archéologiques

Centre-ville Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Composée de batteurs professionnels, la Team Pulse vous entraîne dans une déambulation sonore et participative où objets et matériel de recherche donnent le rythme !
Et si les outils des archéologues ne leur servaient pas qu’à explorer la terre ? Composée de batteurs professionnels, la Team Pulse vous entraîne dans une déambulation sonore et participative où objets et matériel de recherche donnent le rythme !

De la place du Dr Maurice Kubler au square Ehm.

Dans le cadre de la programmation des 20 ans d’Archéologie Alsace. 0  .

Centre-ville Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 58 55 34  mediation@archeologie.alsace

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English :

Made up of professional drummers, Team Pulse takes you on an interactive musical journey where objects and experimental equipment set the rhythm!

L’événement Musique percussions archéologiques Sélestat a été mis à jour le 2026-06-27 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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