Musique Quelque chose de Johnny Phoenix 66 Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Quelque chose de Johnny Phoenix 66

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Après Requiem , Voyage au pays des vivants et Ça ne finira jamais , les Phoenix 66 reviennent avec leur nouveau spectacle Quelque chose de Johnny .

Toujours sans sosie, sans imitation et toujours 100 % Live et 100 % Johnny, dans le respect du répertoire et des codes qu’il a laissé en héritage.

Une vraie interprétation et une qualité musicale au plus proche des versions les plus abouties des grands succès de Johnny, grâce à une équipe de 6 musiciens et un chanteur, dont la réputation n’est plus à faire.

Les Phoenix 66 n’ont jamais aussi bien porté leur nom de Disciples de Johnny .

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Quelque chose de Johnny Phoenix 66

L’événement Musique Quelque chose de Johnny Phoenix 66 Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie