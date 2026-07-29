Musique Quelque chose de Johnny Phoenix 66 Théâtre Le Normandy Le Havre
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Musique Quelque chose de Johnny Phoenix 66
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Après Requiem , Voyage au pays des vivants et Ça ne finira jamais , les Phoenix 66 reviennent avec leur nouveau spectacle Quelque chose de Johnny .
Toujours sans sosie, sans imitation et toujours 100 % Live et 100 % Johnny, dans le respect du répertoire et des codes qu’il a laissé en héritage.
Une vraie interprétation et une qualité musicale au plus proche des versions les plus abouties des grands succès de Johnny, grâce à une équipe de 6 musiciens et un chanteur, dont la réputation n’est plus à faire.
Les Phoenix 66 n’ont jamais aussi bien porté leur nom de Disciples de Johnny .
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Musique Quelque chose de Johnny Phoenix 66
L’événement Musique Quelque chose de Johnny Phoenix 66 Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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