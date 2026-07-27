Musique The Dark Side Of The Moon En Concert Théâtre Le Normandy Le Havre
jeudi 17 décembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Musique The Dark Side Of The Moon En Concert
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:00:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
THE DARK SIDE OF THE MOON Concert Hommage au Groupe Mythique Pink Floyd
50 ans de Pink Floyd l’album le plus vendu de Pink Floyd, en concert avec les membres originaux de la tournée !
Great Gig in the Sky , Money , Us and Them , Time plongez dans l’univers sonore intemporel qui a redéfini le rock.
Des mélodies uniques et envoûtantes, des textes profonds, un spectacle son et lumière époustouflant vivez le chef-d’œuvre de Pink Floyd comme jamais auparavant. Présenté par un invité très spécial !
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Musique The Dark Side Of The Moon En Concert
L’événement Musique The Dark Side Of The Moon En Concert Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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