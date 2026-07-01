Informations pratiques

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Babar, le petit élephant

sodex Fesselet Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Pendant l’été 1940, alors que Francis Poulenc séjourne chez des cousins à Brive-la-Gaillarde, les enfants de la maison déposent les Aventures de Babar sur le pupitre de son piano, et lui demandent de leur jouer l’histoire. Poulenc s’exécute et improvise librement autour des situations narratives qui lui sont proposées. Au cours des années suivantes, il repense souvent à cet événement. L’Histoire de Babar naît de ses souvenirs. Les artistes du festival en donneront une version inédite arrangée par Anne Nardin, la flûtiste du festival. .

sodex Fesselet Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musiques à Saint’Hipp Babar, le petit élephant

L’événement Musiques à Saint’Hipp Babar, le petit élephant Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER