Musiques à Saint’Hipp Jambalaya Voyages en terres créoles Saint-Hippolyte
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Musiques à Saint’Hipp Jambalaya Voyages en terres créoles
Eglise Saint-Hippolyte Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Jambalaya, c’est le plat créole typique de Le Nouvelle-Orléans. Une combinaison née de la rencontre d’ingrédients venus d’horizons différents qui ne se fondent pas entièrement mais coexistent, se transforment, pour créer une saveur nouvelle. Une métaphore culinaire pour vous entraîner dans une soirée où les rythmes d’origines multiples se croisent. Les formes héritées de l’Europe dialoguent avec des pulsations venues d’Afrique et des Amériques. Ici, les frontières entre savant et populaire, sacré et profane, écrit et oral deviennent poreuses. La musique circule, se déplace, résiste, célèbre. Une plongée dans les musiques créoles, avec la participation exceptionnelle de Sorg & Napoléon Maddox et de la chorale éphémère du festival. .
Eglise Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musiques à Saint’Hipp Jambalaya Voyages en terres créoles
L’événement Musiques à Saint’Hipp Jambalaya Voyages en terres créoles Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Saint-Hippolyte (Doubs)
- Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical Saint-Hippolyte 13 juillet 2026
- Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique Saint-Hippolyte 14 juillet 2026
- Soirée Musique et terroir Saint-Hippolyte 15 juillet 2026
- Yoga au Château Monlot Saint-Hippolyte 15 juillet 2026
- Musiques à Saint’Hipp Voyage en Asie avec poésie et musique Saint-Hippolyte 17 juillet 2026