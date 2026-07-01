Informations pratiques

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Jambalaya Voyages en terres créoles

Eglise Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Jambalaya, c’est le plat créole typique de Le Nouvelle-Orléans. Une combinaison née de la rencontre d’ingrédients venus d’horizons différents qui ne se fondent pas entièrement mais coexistent, se transforment, pour créer une saveur nouvelle. Une métaphore culinaire pour vous entraîner dans une soirée où les rythmes d’origines multiples se croisent. Les formes héritées de l’Europe dialoguent avec des pulsations venues d’Afrique et des Amériques. Ici, les frontières entre savant et populaire, sacré et profane, écrit et oral deviennent poreuses. La musique circule, se déplace, résiste, célèbre. Une plongée dans les musiques créoles, avec la participation exceptionnelle de Sorg & Napoléon Maddox et de la chorale éphémère du festival. .

Eglise Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musiques à Saint’Hipp Jambalaya Voyages en terres créoles

L’événement Musiques à Saint’Hipp Jambalaya Voyages en terres créoles Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER