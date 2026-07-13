Musiques à Saint’Hipp le grand bal trad Saint-Hippolyte
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Musiques à Saint’Hipp le grand bal trad
Sodex Fesselet Saint-Hippolyte Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Après la réussite de l’an passé, «Musiques à Saint-Hipp’» vous propose à nouveau un bal trad dans le cadre insolite d’une menuiserie, avec la présence de Pascal Viennet danseur, du groupe Arsenik et la participation des musiciens du festival. Une initiation aux danses traditionnelles et folk sera proposée aux spectateurs dès 19 h avant de laisser la place au bal. Bar et petite restauration sur place. .
Sodex Fesselet Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp le grand bal trad
L’événement Musiques à Saint’Hipp le grand bal trad Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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