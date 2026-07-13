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AGENDA · Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp le grand bal trad Saint-Hippolyte

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Hippolyte

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Sodex Fesselet
Ville
25190 Saint-Hippolyte
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp le grand bal trad

Sodex Fesselet Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Après la réussite de l’an passé, «Musiques à Saint-Hipp’» vous propose à nouveau un bal trad dans le cadre insolite d’une menuiserie, avec la présence de Pascal Viennet danseur, du groupe Arsenik et la participation des musiciens du festival. Une initiation aux danses traditionnelles et folk sera proposée aux spectateurs dès 19 h avant de laisser la place au bal. Bar et petite restauration sur place.   .

Sodex Fesselet Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Musiques à Saint’Hipp le grand bal trad

L’événement Musiques à Saint’Hipp le grand bal trad Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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