Informations pratiques

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Sorg et Napoleon Maddox acoustique

Eglise Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Depuis 10 ans, le duo réunissant le bisontin Sorg et le rappeur américain Napoleon Maddox a fait le tour du monde. Après la sortie de leur album dédié à la figure de Toussaint Louverture, ils ont lancé une formule acoustique avec uniquement une voix et une guitare. Une belle occasion de découvrir la richesse de leur répertoire en parallèle de leur participation à la soirée Jambalaya. .

Eglise Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musiques à Saint’Hipp Sorg et Napoleon Maddox acoustique

L’événement Musiques à Saint’Hipp Sorg et Napoleon Maddox acoustique Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER