Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien Saint-Hippolyte
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien
Chapelle Saint-Hippolyte Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Retrouvez ce rendez-vous incontournable autour des œuvres instrumentales de Jean-Sébastien Bach. Une manière idéale pour débuter une belle journée dans la cité historique du festival. .
Chapelle Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien
L’événement Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Saint-Hippolyte (Doubs)
- Soirée Musique et terroir Saint-Hippolyte 15 juillet 2026
- Yoga au Château Monlot Saint-Hippolyte 15 juillet 2026
- Marche gourmande Saint-Hippolyte 19 juillet 2026
- Apéro’Châteaux Château Fleur de Lisse Château Fleur de Lisse Saint-Hippolyte 23 juillet 2026
- Visite contée de Saint-Hippolyte avec Charlotte Saint-Hippolyte 29 juillet 2026