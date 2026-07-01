Informations pratiques

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien

Chapelle Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Retrouvez ce rendez-vous incontournable autour des œuvres instrumentales de Jean-Sébastien Bach. Une manière idéale pour débuter une belle journée dans la cité historique du festival. .

Chapelle Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien

L’événement Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER