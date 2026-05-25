Musiques actuelles à Trempo Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
Musiques actuelles à Trempo Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes mardi 23 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 20:00 – 23:00
Gratuit : oui Entrée libre sans réservation
Trois groupes de cycle 3 musiques actuelles du Conservatoire de Nantes passent leur « examen rock » à Trempo, devant jury et public, en présentant un set de reprises qui font bouger !
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com
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