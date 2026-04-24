Découverte de l’exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes
Découverte de l’exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes lundi 15 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-15 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public
Découverte de l’exposition Neurone Miroir d’Eva Taulois accompgné d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees
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