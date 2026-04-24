Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte de l’exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte de l’exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte de l’exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes lundi 15 juin 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-15 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public 

Découverte de l’exposition Neurone Miroir d’Eva Taulois accompgné d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees


Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)