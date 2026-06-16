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Musiques au balcon Laisse Les Jazzer Saint-Briac-sur-Mer

Musiques au balcon Laisse Les Jazzer Saint-Briac-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Balcon d'Émeraude

Ville : 35800 Saint-Briac-sur-Mer

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Briac-sur-Mer

Musiques au balcon Laisse Les Jazzer

Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Laisse Les Jazzer
Le cycle des Musiques au Balcon 2026 commence dans la bonne humeur.

Les musiciens de Laisse Les Jazzer font revivre l’ambiance musicale swing des années 50 à 70 avec une manière atypique de jouer les standards de la musique jazz New Orleans

Libre accès: concert offert par la ville de Saint-Briac-sur-Mer.

En cas d’intempérie, un repli est prévu salle de la Vigie.   .

Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Musiques au balcon Laisse Les Jazzer Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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