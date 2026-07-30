Musiques au balcon Swing Hot Chorus Saint-Briac-sur-Mer
jeudi 6 août 2026 · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Musiques au balcon Swing Hot Chorus
Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Belles retrouvailles avec un groupe mythique du jazz manouche SWING HOT CHORUS composé de Fabien Chandevau à la guitare, Marion à la contrebasse, Paddy Paumard aux saxophones.et Nino Paumard aux percussions.
Une belle équipe de musiciens de jazz manouche, swinguant comme ils respirent.
Ils se délectent et vous emportent dans un programme tout en couleur, aux nuances raffinées rendant hommage aux plus grands Django, Bechet, Parker…
Libre accès concert offert par la ville de Saint-Briac-sur-Mer.
En cas d’intempérie, un repli est prévu salle de la Vigie. .
Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Musiques au balcon Swing Hot Chorus Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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