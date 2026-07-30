Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Musiques au balcon Swing Hot Chorus

Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Belles retrouvailles avec un groupe mythique du jazz manouche SWING HOT CHORUS composé de Fabien Chandevau à la guitare, Marion à la contrebasse, Paddy Paumard aux saxophones.et Nino Paumard aux percussions.

Une belle équipe de musiciens de jazz manouche, swinguant comme ils respirent.

Ils se délectent et vous emportent dans un programme tout en couleur, aux nuances raffinées rendant hommage aux plus grands Django, Bechet, Parker…

Libre accès concert offert par la ville de Saint-Briac-sur-Mer.

En cas d’intempérie, un repli est prévu salle de la Vigie. .

Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Musiques au balcon Swing Hot Chorus Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme