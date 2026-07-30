UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer

Musiques au balcon Swing Hot Chorus Saint-Briac-sur-Mer

jeudi 6 août 2026 · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Balcon d'Émeraude
Ville
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Briac-sur-Mer

Musiques au balcon Swing Hot Chorus

Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Belles retrouvailles avec un groupe mythique du jazz manouche SWING HOT CHORUS composé de Fabien Chandevau à la guitare, Marion à la contrebasse, Paddy Paumard aux saxophones.et Nino Paumard aux percussions.

Une belle équipe de musiciens de jazz manouche, swinguant comme ils respirent.

Ils se délectent et vous emportent dans un programme tout en couleur, aux nuances raffinées rendant hommage aux plus grands Django, Bechet, Parker…

Libre accès concert offert par la ville de Saint-Briac-sur-Mer.

En cas d’intempérie, un repli est prévu salle de la Vigie.   .

Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Musiques au balcon Swing Hot Chorus Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine)