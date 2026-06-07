Musiques de ballets – Concert symphonique – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-19 15:00 – 16:30

Gratuit : non 10 € à 48 € 10 € à 48 €4 € tarif Carte Blanche (uniquement au guichet ou par téléphone) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Concert symphonique Mêlant humour, poésie et merveilleux, les célèbres pages des ballets de Massenet, Delibes et Tchaïkovski font partie des gourmandises musicales incontournables de cette période de l’année.Les musiciens de l’ONPL et la cheffe d’orchestre polonaise Zofia Kiniorska se livrent ici à un charmant pas de deux et nous entrainent dans un fantastique tourbillon musical. Laissez-vous envoûter par la danse d’Odette et son prince ou par la célèbre Valse de Swanilda, autant de pages remarquables pour leur élégance et leur couleur instrumentale.Un concert féerique pour entrer dans la magie des fêtes ! Déroulé :Jules Massenet : Cendrillon, Suite n° 1 – 25 min. Léo Delibes : Coppélia, Suite n° 1 – 25 min. Piotr Ilitch Tchaïkovski : Le lac des cygnes, Suite – 25 min. Orchestre National des Pays de la LoireZofia Kiniorska, direction Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :samedi 19 décembre 2026 à 15h et à 18h

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 29 29 https://onpl.fr/



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