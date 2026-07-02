Musiques de ballets – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
samedi 19 décembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Musiques de ballets – Concert symphonique – Saison ONPL Samedi 19 décembre, 15h00, 18h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
10 € à 48 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-19T18:00:00+01:00 – 2026-12-19T19:30:00+01:00
Concert symphonique
Mêlant humour, poésie et merveilleux, les célèbres pages des ballets de Massenet, Delibes et Tchaïkovski font partie des gourmandises musicales incontournables de cette période de l’année.
Les musiciens de l’ONPL et la cheffe d’orchestre polonaise Zofia Kiniorska se livrent ici à un charmant pas de deux et nous entrainent dans un fantastique tourbillon musical. Laissez-vous envoûter par la danse d’Odette et son prince ou par la célèbre Valse de Swanilda, autant de pages remarquables pour leur élégance et leur couleur instrumentale.
Un concert féerique pour entrer dans la magie des fêtes !
Déroulé :
Jules Massenet : Cendrillon, Suite n° 1 – 25 min.
Léo Delibes : Coppélia, Suite n° 1 – 25 min.
Piotr Ilitch Tchaïkovski : Le lac des cygnes, Suite – 25 min.
Orchestre National des Pays de la Loire
Zofia Kiniorska, direction
Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :
samedi 19 décembre 2026 à 15h et à 18h
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]
Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire
Zofia Kiniorska © Pauline Ballet
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