MUSIQUES ET CHANTS OCCITANS – animation musicale [Archives St-Gaudens], Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, Saint-Gaudens

Informations pratiques

MUSIQUES ET CHANTS OCCITANS – animation musicale [Archives St-Gaudens] Samedi 19 septembre, 17h00 Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Haute-Garonne

Gratuit. En accès libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

2026 a été proclamée « Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux » par les Nations Unies. À cette occasion, l’antenne des Archives propose un programme mettant à l’honneur les bergers et de leurs bêtes, les transhumances, la gestion des pâturages, les traditions et savoir-faire de notre territoire.

Les bénévoles du Cercle Occitan Commingeois seront présents pour des démonstrations de danses et de chants en occitan au son du violon et de l’accordéon diatonique ! Nous les remercions de leur participation !

17h-18h.

En accès libre, dans la limite des places disponibles.

EN COMPLÉMENT :

• Une exposition : sélection d’archives issues des fonds de l’antenne du Comminges sur la transhumance et le pastoralisme. L’exposition sera complétée par les objets prêtés par l’Écomusée Cagire Pyrénées d’Estadens (cloches, colliers, etc.). Présence des bénévoles de l’Écomusée pour échanger avec le public.

14h-18h.

En accès libre.

• « Mémoires de transhumance » : projection commentée à plusieurs voix, voyage dans le temps grâce à un florilège d’images. Nous explorerons les Pyrénées, d’estives en estives, dans le sillage des troupeaux. Indissociable de ce patrimoine vivant, la langue sera également mise à l’honneur par la découverte des mots gascons associés au pastoralisme.

Animée par Isabelle Sourroubille (médiatrice culturelle), Pascal Bergougnan (chargé de la valorisation de la langue et de la culture occitanes pour le Conseil départemental) et Patrick Mola (berger).

15h30-16h30.

En accès libre, dans la limite des places disponibles.

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Tout public.

Rdv > Antenne des Archives, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens.

Accès > Parking gratuit, Espace Pégot.

En accès libre, dans la limite des places disponibles.

GRATUIT.

Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

L’antenne des Archives de St-Gaudens sera exceptionnellement ouverte le samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h à l’occasion des Journées du Patrimoine. archives occitan

©COC