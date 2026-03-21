Musiques latines Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 11:00 –

Gratuit : oui Tout public

Concert du Conservatoire de NantesVenez écouter des musiques venues d’Amérique latine au cours de ce concert qui prend sa source dans le répertoire de la cumbia pour s’échapper ensuite vers d’autres horizons – musiques du Brésil, tango, chamamé ou musique des Caraïbes.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/



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