Musiques Métisses Sieste musicale rue Corneille Angoulême

Musiques Métisses Sieste musicale

rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Sieste surprise autour de nos collections extra-européennes. Confortablement installés dans des transats, laissez-vous emporter pour une heure dans un voyage musical original. Rêverie et moment de plaisir partagé seront au programme.

English :

Surprise siesta around our non-European collections. Comfortably installed in deckchairs, let yourself be carried away for an hour on an original musical journey. A moment of shared pleasure and reverie.

