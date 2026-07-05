Mutiny Salle de la Délivrance Dieuze

Informations pratiques

Dieuze

Mutiny

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-25 2026-09-27

Cole Reed, ancien agent des forces spéciales reconverti en chef de sécurité, est accusé à tort du meurtre de son patron. Remontant le fil de la machination dont il est victime, il se retrouve piégé à bord d’un porte-conteneurs dont l’équipage est composé de mercenaires. En haute mer, Reed ne pourra compter sur aucune aide…Tout public

5.5 .

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

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English :

Cole Reed, a former special forces agent turned security chief, is wrongly accused of murdering his boss. As he unravels the conspiracy against him, he finds himself trapped aboard a container ship whose crew consists of mercenaries. Out on the high seas, Reed has no one to turn to for help…

L’événement Mutiny Dieuze a été mis à jour le 2026-07-05 par OT DU PAYS SAULNOIS