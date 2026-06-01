Urrugne

Mutxiko

Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:45:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez nombreux pour danser les mutxiko (danses basques) !

Une petite initiation est prévue avant le début des danses. .

Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Mutxiko

L’événement Mutxiko Urrugne a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque