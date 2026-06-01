Mutxiko Urrugne
Mutxiko Urrugne dimanche 18 octobre 2026.
Urrugne
Mutxiko
Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 11:45:00
fin : 2026-10-18 12:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Venez nombreux pour danser les mutxiko (danses basques) !
Une petite initiation est prévue avant le début des danses. .
Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Mutxiko
L’événement Mutxiko Urrugne a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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