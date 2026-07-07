My fierce ignorant step Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

My fierce ignorant step

Mardi 1er décembre 2026 de 20h30 à 21h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-01 21:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Avec My Fierce Ignorant Step, le chorégraphe grec Christos Papadopoulos célèbre l’euphorie d’être en vie. Sur scène, dix interprètes font émerger un paysage sonore vibrant, presque extatique, dans lequel la chorégraphie prend forme.

Selon une écriture minimaliste et précise, un corps pluriel avance. Le souffle guide le geste, le transforme en rythme, en son, en pulsation continue. Peu à peu, la danse se propage comme une vague, à la fois maîtrisée et insouciante. Nourrie par l’influence de l’œuvre monumentale Axion Esti de Mikis Theodorakis sur un poème d’Odysséas Elytis, la pièce explore moins la musique elle-même que les paysages intimes et collectifs qu’elle fait surgir. Face à un présent traversé par des incertitudes politiques et environnementales, My Fierce Ignorant Step réactive cette énergie première celle de l’audace, du désir, de la confiance dans le collectif. Une pièce habitée par une question simple et essentielle comment retrouver, aujourd’hui, cette force première du mouvement vers l’avant ?



Ce spectacle est programmé dans le temps fort autour de la création contemporaine grecque et bénéficie du soutien du Onassis Stegi Touring Program. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

With My Fierce Ignorant Step, Greek choreographer Christos Papadopoulos celebrates the euphoria of being alive. On stage, ten performers bring forth a vibrant, almost ecstatic soundscape in which the choreography takes shape.

L’événement My fierce ignorant step Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues