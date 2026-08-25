Informations pratiques

My Loneliness is killing me La Paillette Rennes Jeudi 1 octobre, 20h00

Une création collective mêlant témoignages, interviews et chorégraphies explore la vie de Britney Spears et l’impact de sa célébrité sur ses fans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-01T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-01T21:20:00.000+02:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes



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