AGENDA · Rennes
My Loneliness is killing me La Paillette Rennes
jeudi 1 octobre 2026 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
My Loneliness is killing me La Paillette Rennes Jeudi 1 octobre, 20h00
Une création collective mêlant témoignages, interviews et chorégraphies explore la vie de Britney Spears et l’impact de sa célébrité sur ses fans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-01T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-01T21:20:00.000+02:00
1
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes
- Atelier d’initiation aux techniques du cinéma, Association du Bourg L’Evesque, Rennes 25 août 2026
- Cet été à Rennes · Animation avant séance Association du Bourg L’Evêque Rennes 25 août 2026
- Cet été à Rennes · Animation avant séance, Association du Bourg L’Evêque, Rennes 25 août 2026
- Atelier d’initiation aux techniques du cinéma Association du Bourg L’Evesque Rennes 25 août 2026
- Ciné plein-air : « Dans la cuisine des Nguyen » Association du Bourg L’Evesque Rennes 25 août 2026