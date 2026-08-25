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My Loneliness is killing me La Paillette Rennes

jeudi 1 octobre 2026 · La Paillette · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
La Paillette
Adresse
6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes
Ville
Rennes

My Loneliness is killing me La Paillette Rennes Jeudi 1 octobre, 20h00

Une création collective mêlant témoignages, interviews et chorégraphies explore la vie de Britney Spears et l’impact de sa célébrité sur ses fans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-01T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-01T21:20:00.000+02:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes


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