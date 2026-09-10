My Loneliness is killing me, La Paillette, Rennes

Informations pratiques

My Loneliness is killing me Jeudi 1 octobre, 20h00 La Paillette Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:20:00+02:00

Fin : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:20:00+02:00

Et si la chanteuse Britney Spears était la grande héroïne tragique de notre époque ? La compagnie Diplex signe une création collective où s’entrelacent la vie de la star et celles de ses fans.

1998. Le monde découvre Britney Spears, crop top et blue jeans, qui chante et danse au rythme du son Baby One More Time. Aujourd’hui, « Britney » évoque la star qui a conquis le monde et embrassé Madonna sur scène, avant de plonger dans une descente aux enfers sous le regard des caméras. Internée de force sous l’emprise de son père et manager, My loneliness is killing me raconte aussi cette sombre affaire de famille faite d’abus, de violences et d’argent.

Céline Ohrel signe un théâtre pop documentaire, mêlant témoignages bruts, extraits d’interviews et scènes intimes, ponctué par des chorégraphies emblématiques.

Les artistes nous invitent à célébrer cette fan attitude, véritable refuge et espace d’émancipation. La pièce interroge le rapport des jeunes d’aujourd’hui à la célébrité, au corps des idoles à l’aune des réseaux sociaux.

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/my-loneliness-is-killing-me »}]

Une création collective mêlant témoignages, interviews et chorégraphies explore la vie de Britney Spears et l’impact de sa célébrité sur ses fans. Britney Spears Célébrité

Arnaud Poirier